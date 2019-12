Wangerooge. Retten, löschen, bergen - so lautet das Motto der Feuerwehr. Auf Wangerooge ist die Zahl der freiwilligen Wehrleute bedrohlich gesunken - wenn sich nicht genügend Ehrenamtliche melden, droht eine Feuerwehrpflicht für Insulaner.

Erstmals könnte es in Niedersachsen zur Einführung einer Pflichtfeuerwehr kommen - und zwar auf der Insel Wangerooge. Wegen der stetig sinkenden Zahl aktiver Mitglieder ist die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr auf der Nordseeinsel gefährdet. Deswegen will der Gemeinderat am späten Dienstagabend die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Einwohner dienstverpflichtet werden können, wenn nur noch 23 oder weniger Aktive der Feuerwehr angehören.



Ob es dann tatsächlich zu Dienstverpflichtungen kommt, wird Ende Januar entschieden - bis dahin hoffen die Verantwortlichen weiter auf Freiwillige. Nach Angaben des Innenministeriums und des Landesfeuerwehrverbands wäre es das erste Mal, dass in Niedersachsen eine Pflichtfeuerwehr eingeführt wird.

Auf der 1350 Einwohner-Insel Wangerooge ist Bürgermeister Marcel Fangohr noch optimistisch. Er hofft, dass sich in den nächsten Wochen doch noch genug Bürger melden. Darüber nachgedacht wird nach seinen Worten, den Dienst in der Feuerwehr mit Vergünstigungen schmackhaft zu machen: Etwa mit kostenlosen Schwimmbadbesuchen oder Gratis-Überfahrten auf das Festland für eine bestimmte Anzahl an Übungsdiensten. Außerdem sollen Feuerwehrleute Vorrang haben, wenn eine der 50 gemeindeeigenen Wohnungen frei wird und neu vermietet wird - die steigenden Mieten und der Mangel an Wohnraum ist auf den Inseln überall ein Riesenthema.

„Wenn wir im Januar merken, dass die Leute doch kommen und wir die nötigen Anzahl von 26 haben, dann werden wir auf die Pflichtfeuerwehr verzichten“, sagt der Bürgermeister. „Aber die brauchen wir. Wenn es bei uns brennt, kann ich nicht kurz in der Nachbargemeinde anrufen.“

Laut Niedersächsischem Brandschutzgesetz muss eine Gemeinde eine Pflichtfeuerwehr einrichten, wenn Brandschutz und Hilfeleistung nicht durch eine freiwillige oder eine Berufsfeuerwehr sichergestellt werden kann. Die Kommunen müssten das regelmäßig prüfen, erläuterte eine Sprecherin des Innenministeriums.

Nach Auskunft des Landesfeuerwehrverbandes ist die Situation auf Wangerooge aber nicht typisch für Niedersachsen: In den meisten anderen Kommunen gebe es auch dank einer aktiven Kinder- und Jugendarbeit keine Schwierigkeiten, genügend Freiwillige für die Feuerwehren zu gewinnen, sagte Verbandspräsident Karl-Heinz Banse. Derzeit arbeiten seinen Angaben zufolge landesweit rund 130 000 aktive Feuerwehrleute in Niedersachsen.

„Nach meinem Eindruck ist das eher ein Problem auf den Inseln, weil dort wegen des teuren Wohnraums sich viele Insulaner eine Wohnung nicht mehr leisten können und aufs Festland ziehen“, sagte Banse. Das sei auch das Problem etwa auf Sylt, wo 2005 bundesweit zum ersten Mal seit 1945 eine Pflichtfeuerwehr eingeführt wurde.

Wangerooges Gemeindebrandmeister Torsten Stumpf berichtet, in den vergangenen Monaten sei die Zahl der Freiwilligen immer weiter gesunken - der einer zog der Liebe wegen auf das Festland, jüngere Insulaner begannen dort ihre Ausbildung und verließen die Feuerwehr.

Die Einsätze auf der Insel sind nicht anders als anderswo. „Wir rücken hier rund zehn Mal pro Jahr wegen Bränden aus“, berichtet Stumpf. Hinzu kommen rund 50 Einsätze wegen Hilfeleistungen unterschiedlichster Art - dazu gehören etwa Krankentransporte am Strand oder das Öffnen von Türen. Im Winterhalbjahr muss die Feuerwehr auch immer wieder wegen Sturmfolgen ausrücken.

Als sich der Mangel an Aktiven abzeichnete, schrieb die Gemeinde 230 Inselbewohner an, die theoretisch für den Feuerwehrdienst in Frage kommen könnten - Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 45 Jahren wurden gleichermaßen gefragt. „Ich habe bislang eine Rückmeldung“, sagt Stumpf lapidar. Wie er sich das erklärt? „Vielleicht ist einigen noch nicht ganz bewusst, in welcher Situationen die Freiwillige Feuerwehr Wangerooge sich hier befindet“, meint er.

Doch kommt nun auf Wangerooge tatsächlich die Dienstpflicht in der Feuerwehr? „Im Moment sieht es so aus“, sagt der Gemeindebrandmeister. „Es sei denn, es melden sich doch noch ein paar.“ So rund zehn wären prima, hofft er - dann könnte die Ausbildung der Neuen auch gleich auf der Insel laufen und nicht auf dem Festland.