Beim Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Delmenhorst sind zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 53 Jahre alter Fahrzeuglenker war beim Abbiegen mit seinem Auto mit dem Wagen eines 41-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Fahrzeug des 41-Jährigen krachte gegen eine Ampel, der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum die beiden zusammenstießen, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Es gebe keinen Hinweis auf Alkohol- oder Drogenkonsum.