Auf der Bundesstraße 6 bei Baddeckenstedt (Kreis Wolfenbüttel) sind am Montag alte Autobatterien von einem Lastwagen auf die Straße gefallen. Die Hintergründe des Unglücks waren zunächst nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Fest stand nur, dass der Lastwagen einige Batterien von der Ladefläche verloren hatte, Batteriesäure austrat und ins Erdreich eindrang.

Feuerwehrkräfte in Schutzanzügen bargen am Nachmittag die Batterien. Mitarbeiter der Umwelt- und Wasserbehörden waren an der Unfallstelle. Welches Ausmaß der Umweltschaden hatte, stand zunächst nicht fest. Ein Ersatz-Lastwagen wurde bereitgestellt, um die Batterien darauf umzuladen. Wegen der Aufräumarbeiten war die Bundesstraße bei Baddeckenstedt gesperrt.