Fußball-Profi Marcel Gebers vom SV Meppen muss seine Karriere wegen einer Hüftverletzung vorzeitig beenden. Das teilt der Drittliga-Club am Montag mit. Der 33 Jahre alte Abwehrspieler zog sich die Verletzung bereits im Mai 2018 in einem Spiel gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen zu und konnte seitdem nicht mehr für die Emsländer auflaufen. „Marcel Gebers war immer ein toller Teamplayer und ein wichtiger Führungsspieler, der in der Mannschaft hochgeschätzt wurde. Er hat einen riesigen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga“, sagte Meppens Trainer Christian Neidhart. „Mit seiner positiven Ausstrahlung und seiner Art Fußball zu spielen, war Marcel zu Recht hier in Meppen auch Publikumsliebling.“