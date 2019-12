Für den SV Werder Bremen gab es bei der hohen Niederlage gegen den FC Bayern auch ein erfreuliches Erlebnis. Offensivspieler Fin Bartels gab am Samstag beim 1:6 der Hanseaten in München ein kurzes Comeback nach langer Verletzungspause.

„Ich habe wieder Lust auf Fußball. Es waren fast zwei Jahre“, sagte der 32-Jährige nach seinem Vier-Minuten-Einsatz. Der Spielverlauf sei allerdings ein „deprimierender Anlass“ beim Comeback gewesen.

Zum ersten Mal seit dem März dieses Jahres zählte Bartels wieder zum Bremer Kader. Er kam in den vergangenen zwei Jahren nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Im Dezember 2017 erlitt er einen Achillessehnenriss. Im Sommer dieses Jahres musste der ehemalige Spieler des FC St. Pauli am Knie operiert werden.

Er sei froh, noch vor der Winterpause zum Einsatz gekommen zu sein. „Es ist wichtig, noch ein bisschen Rhythmus zu kriegen und dann in der Winterpause voll anzugreifen“, sagte Bartels.