Mitarbeiter des Technischen Hilfswerk THW arbeiten an einem Mehrfamilienhaus nach einer Explosion. Foto: Matthias Bein/dpa

Blankenburg. Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz ist der tödlich Verletzte identifiziert worden. Nun stehe fest, dass es der 78 Jahre alte Mieter der Wohnung ist, in der es zur Explosion kam, teilte die Polizei mit.