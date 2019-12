Goslar. Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Hauswand in Dörnten bei Goslar gekracht und ist dabei schwer verletzt worden.

Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Hauswand in Dörnten bei Goslar gekracht und ist dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag war der Mann am Freitagabend bei dem Unfall betrunken. Der Wagen kam von der Straße ab, durchbrach den Zaun eines Grundstücks und kam erst an der Mauer eines Einfamilienhauses zum Stillstand. Das Auto wurde dabei komplett zerstört, auch am Haus entstand laut den Beamten erheblicher Schaden.