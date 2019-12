Das Wildkaninchen hat es in Niedersachsen immer schwerer. Der seit Jahren anhaltende starke Rückgang der Zahl der Tiere hat sich weiter fortgesetzt. Das lässt sich daraus schließen, wie viele Kaninchen von Jägern zuletzt geschossen wurden. Die sogenannte Jagdstrecke - das ist in der Jägersprache die Zahl der erlegten Tiere - war in Niedersachsen zuletzt so niedrig wie nie zuvor seit über 60 Jahren. Die genauen Ursachen für den Rückgang der Zahl der Kaninchen sind unklar. Möglich seien ungünstige Witterungsverhältnisse, Krankheiten oder der Einfluss von Raubtieren, sagte der Sprecher des Naturschutzbunds Nabu, Philip Foth.