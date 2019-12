Die Seute Deern liegt geborgen im Hafen von Bremerhaven. Foto: Str/dpa

Bremerhaven. Vor der Sanierung der schwer beschädigten «Seute Deern» will das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zunächst die genauen Bedingungen der zugesagten Bundeshilfen klären. Dies sagte ein Museumssprecher am Freitag nach Beratungen des Stiftungsrats.