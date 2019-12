Durch einen missglückten Griff in eine Schultasche hat ein 13 Jahre alter Schüler am Freitag rund 50 Menschen in einer Oberschule in Nienburg leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Junge zunächst Deo gegen die schlechte Luft im Klassenraum versprühen. Dabei verwechselte er beim Griff in die Schultasche einer 12 Jahre alten Klassenkameradin das Deo mit einer Dose Reizgas.

Die 50 Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 13 Jahren kamen mit dem Sprühnebel in Kontakt und klagten über Reizungen der Augen und Schleimhäute. Mehrere Notärzte und Rettungswagen kamen zur Schule. Die Augen der Kinder wurden gespült. Anschließend wurden sie von ihren Eltern abgeholt.

Laut ihren Eltern hatte die Schülerin das Reizgas in ihrer Tasche, um sich selbst zu schützen. Nun ermittelt allerdings die Polizei gegen die Eltern wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Weder Reizgase noch andere gefährliche Gegenstände oder Waffen dürften in die Schule. Nach dem Vorfall will demnächst das Präventionsteam der Polizei die Schule besuchen.