Osnabrück/Hannover. Unzensiert heißt der Wettbewerb für Schülerzeitungen in Niedersachsen. Der Jugendmedienverband Junge Presse Niedersachsen (JPN) sucht die besten Zeitungen und Blogs an niedersächsischen Schulen. Noch bis zum 20. Dezember können sich Schülerzeitungen für den Wettbewerb anmelden.

„Schülerzeitungen helfen, die Schulöffentlichkeit auf Themen aufmerksam zu machen, die den Schülerinnen und Schülern wichtig sind", sagt Henning Hünerbein aus dem Vorstand der Jungen Presse Niedersachsen.

Ministerpräsident Stephan Weil, Schirmherr der Aktion, fordert die Schülermedien in seinem Grußwort auf: „…berichtet kritisch, fair, aufmerksam und unzensiert – und so, dass daraus interessante Diskussionen folgen“. Neben Originalität, Sprache und Stil liegt beim Wettbewerb ein besonderer Fokus auf der Zielgruppenrelevanz und der Unabhängigkeit der Schülermedien.



Über 60 On- und Offline-Schülerzeitungen hatten sich am ersten Wettbewerb beteiligt und Hünerbein hofft, dass die Zahl der Anmeldungen in diesem Jahr gesteigert werden kann.

Geld- und Sachpreise zu gewinnen

Wer am Ende die Jury aus Profi- und Nachwuchsjournalisten überzeugt, kann nicht nur den Titel „Beste Schüler*innenzeitung“, sondern auch Geld- und Sachpreise gewinnen. Die Sieger der sechs Schulkategorien nehmen zudem automatisch am bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder teil.

Zusätzlich zu den Hauptpreisen werden einige Sonderpreise ausgelobt: Gesucht werden die besten Beiträge zu den Themen „Europa“, „Mitmachen und Mitbestimmen online“, „Kritische Berichterstattung“, „Das beste Foto/die beste Fotostrecke“ oder die beste Newcomer-Redaktion des Landes. Sogar einen Negativpreis gibt es: Der „Rotstift“ wird Schulleitungen, Lehrer oder Werbekunden für einen Eingriff in die Pressefreiheit verliehen.



Partnern des Wettbewerbs sind neben dem Niedersächsischen Kultusministerium der Deutsche Journalisten-Verband (Landesverband Niedersachsen), die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, die Hochschule Hannover, die großen niedersächsischen Verlage NOZ Medien, NWZ Mediengruppe, der Madsack Mediencampus sowie der NDR. Die Geldpreise werden von der Julius-Rodenberg-Stiftung bereitgestellt.

Anzeige Anzeige

Interessierte Schülermedien können sich noch bis zum 20. Dezember 2019 auf der Wettbewerbs-Homepage unzensiert-wettbewerb.de informieren und für den Wettbewerb online anmelden. Die Preisverleihung findet im Februar 2020 in Hannover statt.

Kontakt:



Junge Presse Niedersachsen

Rückertstraße 10

30169 Hannover

buero@jungepresse-online.de



Telefon: 0511 830929

deineJPN.de