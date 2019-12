Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die Gruppenphase der Europa League mit einem Sieg abgeschlossen. Das Team setzte sich am Donnerstagabend gegen AS Saint-Etienne mit 1:0 (0:0) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Paulo Otavio (52.). Die Wolfsburger standen schon vor dem Spiel als Teilnehmer der Zwischenrunde fest. Hinter dem KAA Gent (12 Punkte) belegte der VfL (11) Platz zwei in der Gruppe I. Dadurch droht den Niedersachsen im Sechzehntelfinale, das am Montag in Nyon ausgelost wird, ein schwer Gegner.