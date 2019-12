Feiern statt arbeiten: An Heiligabend oder Silvester können viele Gebäudereiniger in Niedersachsen in diesem Jahr ihre Zeit mit Freunden und der Familie verbringen. Sie haben erstmals an einem der beiden Tage frei oder erhalten - wenn sie nicht zu Hause bleiben wollen - eine zusätzliche Bonuszahlung. In der Region Hannover könnten etwa 18 600 Beschäftigte dieses Angebot in Anspruch nehmen, teilte die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt am Donnerstag mit. Die Regelung ist Teil des Tarifpakets für die rund 650 000 Gebäudereiniger in Deutschland, das im Oktober verhandelt worden war. Die zentrale Forderung nach einem Weihnachtsgeld wurde dabei jedoch auf die Gehaltsverhandlungen im kommenden Jahr vertagt.