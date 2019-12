Handeloh . Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 3 in der Lüneburger Heide ist ein 42 Jahre alter Autofahrer getötet worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war sein Auto am Vortag auf gerader Strecke mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert. Der Mann wurde bewusstlos in seinem Auto eingeklemmt. Ersthelfer, darunter zwei Ärzte, erreichten nur Augenblicke später die Unfallstelle nördlich des Handeloher Ortsteils Höckel im Kreis Harburg und kümmerten sich um den Verletzten. Trotzdem starb er später im Rettungswagen. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar.