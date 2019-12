Zwei Eisbären-Babys liegen mit ihrer Mutter in der Wurfhöhle vom Zoo am Meer. Foto: --/Zoo am Meer/dpa

Bremerhaven. Doppelter Eisbär-Nachwuchs im Bremerhavener Zoo am Meer: Eisbärin Valeska hat Zwillinge zur Welt gebracht. Am Samstag sei Valeska noch kurz draußen auf der Außenanlage gewesen, habe sich aber unruhig verhalten, sagte Direktorin Heike Kück am Donnerstag.