Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Norden (Landkreis Aurich) sind in der Nacht zum Donnerstag fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer sei aus ungeklärten Umständen in einem der Räume ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Wegen der starken Rauchentwicklung flüchteten einige der Bewohner auf das Dach des Gebäudes und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Die Unterkunft ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden in anderen Unterkünften untergebracht. Brandermittler sollen nun klären, wie das Feuer ausbrechen konnte.