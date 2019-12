Ein 59-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Unfall nahe Hohenhameln (Landkreis Peine) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er am Mittwochabend mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann war in dem Wrack eingeklemmt und starb an der Unfallstelle.