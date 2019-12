Lebensmittelkontrollen: Wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch

Osnabrück. Lebensmittelkontrollen sind wichtig, darüber sind sich alle einig. In Niedersachsen weist die Landesregierung Landkreise und Kommunen an, regelmäßig zu kontrollieren – das Geld für das dafür notwendige Personal stellt es aber nicht zur Verfügung. Ein Unding, findet nicht nur die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, sondern auch unsere Kommentatorin.

Ein klarer Fall von gespaltener Zunge: Da stimmt das Land Niedersachsen auf Bundesebene einer Verwaltungsvorschrift zu, die eine bestimmte Anzahl an Lebensmittelkontrollen pro Jahr vorschreibt – und halbiert diese Zahl dann später per Erlass an die Landkreise und Städte. Das ist vermutlich rechtswidrig, auf jeden Fall aber ein handfester politischer Skandal, der Ministerin Barbara Otte-Kinast noch richtig Ärger einbringen wird. Dass Foodwatch mit Klage droht, kann sie noch verschmerzen. Die Kritik des konservativen Niedersächsischen Landkreistages dürfte die Ministerin schon härter treffen.

Doch gibt es sogar noch einen Skandal im Skandal: Das Land schreibt seinen Landkreisen und Städten zwar nur jene halbierte Zahl an Kontrollen vor, doch lässt es die Kommunen selbst mit dieser viel zu geringen Zahl an Kontrollen bei der Finanzierung noch im Regen stehen. Dabei muss das Land die nötigen Stellen in den untergeordneten Behörden bezahlen, wenn es diesen eine Aufgabe aufdrückt. Das nennt sich juristisch „Konnexitätsprinzip“ – und umgangssprachlich „Wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch“.

Dem Verbraucher muss und darf es aber egal sein, wie die staatlichen Ebenen die Finanzierung von wichtigen Aufgaben regeln. Er will sich darauf verlassen können, dass Deutschland bei der Lebensmittelkontrolle funktioniert. Und nicht nur da.