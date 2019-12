Felicitas Rauch hat ihren Vertrag beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt läuft bis zum 30. Juni 2023, teilte der VfL am Mittwoch mit. Zuvor war die Nationalspielerin, die im Sommer vom 1. FFC Turbine Potsdam nach Wolfsburg gewechselt war, bis 2021 an den VfL gebunden.

„Aus meiner Sicht könnte ich mich derzeit nirgendwo anders sportlich und auch persönlich besser entwickeln als hier“, sagte Rauch nach der Vertragsunterzeichnung. Die 23 Jahre alte Abwehrspielerin kommt in ihrer ersten Saison in Wolfsburg bislang auf 16 Pflichtspiel-Einsätze und ein Tor. „Ich bin mir sicher, dass sowohl wir als auch der deutsche Frauenfußball noch viel Freude an ihr haben werden, da sie als junge Spielerin noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen ist“, sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen.