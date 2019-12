Fast 66 Millionen Euro mehr für berufsbildende Schulen in Niedersachsen CC-Editor öffnen

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister Niedersachsen, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Den berufsbildenden Schulen in Niedersachsen soll im kommenden Jahr deutlich mehr Geld zur Verfügung stehen. Die Landesmittel werden um 65,7 Millionen Euro angehoben - von 702,3 Millionen Euro auf dann 768 Millionen Euro, wie das Kultusministerium am Dienstag in Hannover mitteilte.