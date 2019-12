Osnabrück . Die Kunden der Nordwestbahn müssen sich in den kommenden Monaten auf einige Fahrplanänderungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten zur Hinterlandanbindung des Jade-Weser-Ports.

Der Fahrplanwechsel am 15. Dezember bringt für die Fahrgäste im Weser-Ems-Netz nur wenige Veränderungen im Minutenbereich im Regelfahrplan mit sich. Allerdings beginnt am 15. Dezember ein neuer Bauabschnitt der DB Netz AG zur Hinterlandanbindung des Jade-Weser-Ports, heißt es in einer Pressemitteilung der Nordwestbahn. Die Fahrgäste müssen sich demnach insgesamt mit vier größeren Bauphasen vertraut machen, bevor voraussichtlich ab Anfang April die Strecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven wieder an allen Tagen auf der gesamten Länge für den Reiseverkehr befahrbar sein wird. Gleichwohl wird es im Verlauf des Jahres und auch 2021 weiter zu Einschränkungen, wie Sperrungen an einzelnen Wochenenden, kommen.

Ein Überblick über die einzelnen Bauphasen:

In der ersten Phase vom 15. Dezember 2019 bis 17. Januar 2020 ist die Strecke vollständig befahrbar. Es kommt laut Nordwestbahn nur zu einzelnen Fahrplananpassungen von fünf bis zehn Minuten für einzelne Züge, da der Streckenabschnitt südlich von Rastede zeitweise nur eingleisig befahrbar ist. Diese Anpassungen sind auf der Website des Unternehmens einsehbar. Da durch die Bauarbeiten in diesem Abschnitt keine wesentlichen Einschränkungen zu erwarten sind, wird der Inselbus in dieser Zeit nicht verkehren. Inselreisende können den traditionellen Weg über die RE 18 nach Sande und die RB 59 nach Esens nehmen. In Esens steigen die Fahrgäste in die jeweiligen Busverbindungen zu den Anlegern. Weiter ist in dieser Zeit auch keine Taktverschiebung des Fahrplans der RB 59 nötig. Der Wangeroogebus fährt in dieser Phase ab Sande über Jever nach Harlesiel.

In der zweiten Phase vom 18. Januar 2020 bis 5. März 2020 greift an den Wochenenden wieder das zurzeit aktuelle Fahrplankonzept, heißt es von Seiten der Nordwestbahn. Nördlich von Varel verkehren die Züge im Schienenersatzverkehr. Der Zugtakt der RB 59 zwischen Wilhelmshaven und Esens wird um 30 Minuten verschoben, sodass ein Anschluss an die Busse des Schienenersatzverkehrs besteht. Zudem wird es wieder den Inselbus geben, der die Urlauber bequem direkt von Oldenburg zu den Fähranlegern für Spiekeroog und Langeoog bringt. Der Wangeroogebus wird ab beziehungsweise bis Varel verlängert. Auch in diesem Abschnitt kommt es zu Fahrplananpassungen von fünf bis zehn Minuten für einzelne Verbindungen, da der Streckenabschnitt südlich von Rastede nur eingleisig befahrbar ist.

Die dritte Phase umfasst nur das Wochenende vom 6. bis 8. März 2020, bringt aber am Samstag und Sonntag eine Vollsperrung von Varel bis Wilhelmshaven sowie von Wilhelmshaven bis Sande mit sich. Freitag sind nur einige Verbindungen in den Abendstunden betroffen. Samstag und Sonntag müssen alle Verbindungen der Linien RE 18, RE 19 sowie der Linie RB 59 ab Varel bzw. bis Varel mit einem Schienenersatzverkehr bedient werden. Aber auch in dieser Phase stellen die Inselbusse eine direkte Anbindung von Oldenburg zu den Fähranlegern nach Bensersiel und Neuharlingersiel her.

In der vierten Phase vom 9. März bis 3. April 2020 sorgt der Umbau des Bahnhofs Sande ebenfalls für erhebliche Einschränkungen im Zugverkehr. Der Abschnitt zwischen Sande und Wilhelmshaven ist in dieser Zeit komplett gesperrt und wird durch einen Schienenersatzverkehr bedient, teilt die Nordwestbahn mit. Die Linien RE 18 und RB 59 enden beziehungsweise beginnen in dieser Zeit in Sande. Aufgrund der Infrastruktur werden die RE 19 und einzelne „Zwischentakte“ der RE 18 nur bis Varel und von dort im Schienenersatzverkehr bis Wilhelmshaven geführt. Auch in diesem Zeitraum kommt es zu Fahrplananpassungen von fünf bis zehn Minuten für einzelne Verbindungen, da der Streckenabschnitt südlich von Rastede nur eingleisig befahrbar ist. Der Inselbus verkehrt nicht. Der Wangeroogebus verkehrt regulär ab Sande.

Unabhängig von den Bauphasen gilt weiter das personalbedingte Ersatzkonzept der Nordwestbahn an den Wochenenden im Netz Weser-Ems. Samstags und sonntags werden bis Ende April auf der RE 19 zwei Züge je Richtung zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg generell durch einen Schienenersatzverkehr abgedeckt. In Oldenburg besteht für die Fahrgäste ein direkter Anschluss von beziehungsweise zur Regio-S-Bahn Linie RS 3 von beziehunhsweise nach Bremen. Die Linie RB 58 zwischen Osnabrück und Bremen endet an den Wochenenden in Delmenhorst. Dort werden die Fahrgäste gebeten, die RS 3 oder RS 4 für die Weiterfahrt nach Bremen zu nutzen. Gleiches gilt für die Fahrt von Bremen nach Delmenhorst. Auf der Linie RE 18 wird samstags die Fahrt um 23:59 von Oldenburg Hbf bis Cloppenburg durch einen Schienenersatzverkehr bedient.