Wer trägt die Verantwortung für die Rathausaffäre in Hannover? Der frühere Oberbürgermeister Schostok und zwei ehemalige Mitarbeiter stehen vor Gericht. Der Ex-OB hat eine klare Meinung.

Im Untreue-Prozess gegen Hannovers früheren Oberbürgermeister Stefan Schostok hat der SPD-Politiker den Vorwurf zurückgewiesen. „Ich habe keine spezifischen beamtenrechtlichen Kenntnisse“, sagte der 55-Jährige am Dienstag im Landgericht Hannover. „Ich hätte auch keine rechtswidrige Lösung jemals mitgetragen.“ Mitangeklagt sind der frühere Personaldezernent Harald Härke sowie Schostoks damaliger Bürochef Frank Herbert.

Zwischen April 2015 und Mai 2018 soll Härke dem Bürochef auf dessen Drängen hin eine beamtenrechtswidrige Gehaltszulage von monatlich rund 1300 Euro gewährt haben. Insgesamt soll der Landeshauptstadt ein Schaden von rund 49 500 Euro entstanden sein.

Schostok soll dies laut Anklage spätestens seit April 2017 gewusst, aber nicht unterbunden haben. Wie sein damaliger Büroleiter im Prozess sagte, erfuhr der frühere OB erst im Oktober 2017 von rechtlichen Bedenken bei der Gehaltszulage. Auch die Kammer geht von diesem Zeitpunkt aus. Schostok trat nach der Anklageerhebung zurück. Vor einem Monat wurde der niedersächsische Grünen-Politiker Belit Onay zum neuen Oberbürgermeister gewählt. Für die SPD war das ein Desaster. Erstmals seit mehr als 70 Jahren stellt sie nicht mehr den Rathauschef in der Landeshauptstadt.

Die Anklage lautet auf schwere Untreue, im Fall des früheren OB wurde sie aber abgemildert. Schostok werde Unterlassen, jedoch kein aktives Tun vorgeworfen, sagte der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding. Außerdem gehe es bei ihm nur um den Zeitraum von November 2017 bis Ende Mai 2018 und damit um rund 9000 Euro unzulässig gezahlte Gehaltszulagen. Auch eine Einstellung des Verfahrens gegen Schostok unter Auflagen sei diskutabel. Nach dem Prozess erwartet Schostok allerdings noch ein Disziplinarverfahren, das das Innenministerium gegen ihn eingeleitet hat.

Der Personaldezernent soll auch dem damaligen Chef der städtischen Feuerwehr eine unzulässige Gehaltszulage gewährt haben. Härke räumte zum Prozessauftakt seinen Fehler ein und entschuldigte sich. Er sei davon ausgegangen, dass das Rathaus in solchen Fällen frei in der Bewertung sei und keine Vorlagepflicht bei der im Innenministerium angesiedelten Kommunalaufsicht bestehe. Dies sei ihm in der Vergangenheit signalisiert worden. Der Büroleiter sagte, er sei davon ausgegangen, dass seine Zulage von Härke mit der Aufsichtsebene abgestimmt worden sei.