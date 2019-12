Der Fahrer eines Motorrollers ist am Montag in Achim (Kreis Verden) beim Zusammenstoß mit einem Fußgänger tödlich gestürzt. Der Schwerverletzte wurde nach Angaben der Polizei noch in eine Klinik gebracht, dort starb der 75 Jahre alte Mann. Auch der 92 Jahre alte Fußgänger kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Er war nach ersten Ermittlungen am späten Vormittag auf die viel befahrene Durchgangsstraße gelaufen und hatte den Motorroller übersehen. Trotz Vollbremsung konnte der Rollerfahrer die Kollision nicht mehr verhindern und stürzte dabei zu Boden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße in beide Richtungen gesperrt werden, was massive Staus verursachte.