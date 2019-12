Einsturzgefährdete Kirche in Niedersachsen wird stabilisiert CC-Editor öffnen

Ein Bauzaun und Absperrband sperrt den Zugang zu der Christuskirche. Foto: Andre von Elten/Nord-West-Media TV/dpa

Brake. An der einsturzgefährdeten Christuskirche in Brake haben am Montag die Arbeiten zur Stabilisierung des Gebäudes begonnen.