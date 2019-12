Ein Polizeiwagen steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Bremen. Ein betrunkener Mann hat in einem Regionalzug nach Bremen einen anderen Fahrgast angespuckt - und in dessen Finger gebissen. Das 32 Jahre alte Opfer erlitt einen Schock und eine stark blutende Wunde, wie die Bundespolizeidirektion Bremen am Montag mitteilte.