Auf der Autobahn 7 sind bei einer Verkettung von Unfällen neun Fahrzeuge ineinander gefahren und vier Menschen leicht verletzt worden. Die Unfälle hatten sich am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve ereignet, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die A7 war zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg in Richtung Hannover vorübergehend gesperrt.