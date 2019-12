78-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Bad Bentheim CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Bad Bentheim. Am Samstagabend ist es an der Straße Im Sierinhoek zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 78-jährige Frau wurde dabei tödlich verletzt, ein 53-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr.