Osnabrück. Kriminelle Clans versuchen zunehmend Polizisten einzuschüchtern – auch in ländlichen Regionen. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet Osnabrücks Polizeipräsident Michael Maßmann von mehreren Vorfällen, bei denen Beamte außerhalb des Dienstes von Clanmitgliedern aufgesucht wurden. Maßmann fordert einen bessere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.

Clan-Kriminalität sei auch im ländlichen Raum angekommen. Das sagt Osnabrücks Polizeipräsident Michael Maßmann. In jeder Inspektion in seinem Zuständigkeitsgebiet zwischen Teutoburger Wald und Nordseeküste sei das Thema mittlerweile präsent. Schwerpunkte bildeten Osnabrück, Melle, Ostercappeln sowie Nordhorn und Bad Bentheim, so Maßmann.



Er sagte: „Wenn wir im Clanmilieu Einsätze fahren, sind die fast immer von einem Höchstmaß an Aggression und Respektlosigkeit geprägt.“ Es gehe dann stets um das Recht des Stärkeren. „Die Polizei als Staatsmacht wird nicht akzeptiert, die Polizisten werden angegangen, ihnen wird gedroht: ,Wir wissen, wo du wohnst. Wir wissen, wo deine Kinder zu Schule gehen.'"



Polizist vor Privatwohnung aufgesucht

Doch Polizisten werden offenbar nicht nur im Einsatz bedroht. „Das geht noch weiter“, sagte Maßmann. „Beamte werden in ihre Privatumfeld angegangen. Auch bei uns im ländlichen Raum.“ Der Polizeipräsident schilderte Vorfälle, bei denen kriminelle Mitglieder von Clanfamilien Polizeibeamte entweder auf dem Nachhauseweg verfolgten oder vor deren Privatwohnung parkten. „Der betroffene Kollege hat den Fahrer des Fahrzeuges vor dem Wohnhaus angesprochen. Der sagte dann, er wolle ,nur mal nach dem Rechten sehen‘“.

Ein anderer Beamter sei im Fitnesscenter angesprochen worden, das er gemeinsam mit seinem Sohn besuchte. Der Polizist sei von einer Person aus dem Clan-Milieu gefragt worden, ob das sein Kind sei. „Der Beamte hat seinem Sohn dann gesagt, er solle ihn besser hier nicht ,Papa‘ nennen. Was blieb, war ein ungutes Gefühl beim Kollegen und seiner Familie.“



Clans nutzen Gesetzeslücke

Maßmann beklagte, dass sich Polizisten gegen solche Einschüchterungsversuche nur schwer wehren könnten. Die Clans bewegten sich in einer rechtlichen Grauzone. „Wir brauchen zum Beispiel einen Stalking-Paragrafen, der Amtsträger wie Polizisten besser schützt. Dann könnte man effektiv gegen solche Einschüchterungsversuche vorgehen“, appellierte Maßmann an die Politik.

Unterstützung bekam er von Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Der teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Werden einzelne Polizeibeamte unter Druck gesetzt, gilt es für den Rechtsstaat, zu handeln, dann sind letzte Grenzen eindeutig überschritten. Dann geht es auch um den privaten Schutz der ermittelnden Einsatzkräfte.“ Bei Einsätzen im Clan-Milieu merken Polizisten schnell „den teils massiven Druck des Gegenübers.“



Auch Fälle in Nordrhein-Westfalen

Das niedersächsische Innenministerium bestätigte auf Anfrage, dass es in der Vergangenheit „wiederholt zu strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen“ von Clanmitgliedern gegen Polizisten gekommen ist – „sowohl im Dienst als auch in ihrer Freizeit“. Es habe sich um Bedrohungen, Nötigungen, Beleidigungen sowie Körperverletzungen gehandelt.

Ähnliche Vorkommnisse waren zuvor bereits aus Nordrhein-Westfalen bekannt geworden. Das Bundesland bildet neben Bremen, Berlin und Niedersachsen eine der Hochburgen der Clan-Kriminalität in Deutschland.

Handlungsbedarf auf rechtlicher Ebene sieht das Ministerium aber anders als die Polizeigewerkschaft und der Polizeipräsident vorläufig wohl nicht. Eine Sprecherin verweist auf Verschärfungen speziell des Stalking-Paragrafen, von der auch Polizisten profitiert hätten. Aber: „Es wird laufend geprüft, ob hier weitere Anpassungen erforderlich sind.“