Auf Abschiedstournee geht die Band Sunrise Avenue im Sommer 2020. Sie kommt auch nach Hannover. Tickets für dieses Konzert sind jetzt im Presale erhältlich. Foto: Mikko Stig/imago images/Lehtikuva

Hannover. Vor wenigen Tagen hat die finnische Gruppe bekannt gegeben, dass sie sich auflöst. Für ihr Abschiedskonzert am 30. Juli 2020 in der TUI Arena in Hannover sind nun exklusiv Tickets im Presale ab sofort unter eventim.de erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf beginnt erst am Montag.