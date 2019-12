Mehrere Dutzend Beamte haben in Hannover am Freitag für das Wiedereinführen eines dauerhaften Weihnachtsgeldes demonstriert. An Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) überreichten sie wie schon in den Vorjahren einen abgebrannten Weihnachtsbaum zusammen mit ihren Forderungen. Seit 2005 erhalten Beamte in Niedersachsen kein Weihnachtsgeld mehr. Allerdings sieht der Haushalt für das kommende Jahre für Beamte wieder eine jährliche Sonderzahlung vor. Die Gewerkschaft Verdi bezeichnete die Zahlung allerdings als ein „Weihnachtsgeld light“, weil es sich nur um 300 Euro handelt, das zudem nicht an Pensionäre ausgezahlt werden soll.