Dank der Zuwanderung aus dem Ausland ist die Bevölkerungszahl in Niedersachsen 2018 zum siebten Mal in Folge gestiegen. Sie nähert sich der Acht-Millionen-Grenze. Die Überalterung der Bevölkerung hält aber dennoch an, weil trotz des Zuzugs weiterhin weniger Kinder geboren werden als Menschen sterben, wie die Präsidentin des Landesamtes für Statistik, Simone Lehmann, am Freitag in Hannover sagte. Erwartet wird deshalb, dass der Bevölkerungszuwachs nicht von Dauer ist.

Unter dem Strich stieg die Bevölkerungszahl 2018 um fast 20 000 Menschen auf rund 7,98 Millionen Einwohner an. Mehr als ein Fünftel der Bevölkerung war 65 Jahre und älter. Der Anteil der unter 18-Jährigen betrug 16,6 Prozent. 2018 betrug das Durchschnittsalter der Niedersachsen 44,6 Jahre, vor 50 Jahren war es noch 36 Jahre.