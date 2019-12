Frau stirbt bei schwerem Verkehrsunfall in Bad Bentheim CC-Editor öffnen

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in Bad Bentheim gekommen. Symbolfoto: Gert Westdörp

Bad Bentheim. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in Bad Bentheim gekommen. Eine 61-jährige Frau verstarb noch an der Unfallstelle.