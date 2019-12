Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa

Bramsche. Ein 49-Jähriger ist bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Bramsche (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Ein anderer Autofahrer habe dem Mann auf der Kreuzung am Donnerstagabend die Vorfahrt genommen, weshalb die Fahrzeuge kollidiert seien, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.