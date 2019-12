Immer mehr Menschen nutzen Ridepooling-Angebote, um in Städten von A nach B zu kommen. Sowohl der Anbieter Moia in Hannover und Hamburg, als auch Clevershuttle in Städten wie Berlin, München oder Dresden registrieren steigende Nutzerzahlen für ihre Sammeltaxis. „Letzten Dezember hatten wir eine Million Fahrgäste, im März zwei Millionen - jetzt sind wir nah an den drei Millionen dran“, sagte ein Clevershuttle-Sprecher. Die VW-Tochter Moia zählte im November 227 000 Fahrgäste alleine in Hamburg, im Juni waren es noch knapp die Hälfte.

Beim Ridepooling können Kunden per App ein Sammeltaxi buchen, unterwegs werden weitere Mitfahrer mitgenommen. Ein Algorithmus bestimmt die effizienteste Route.

Der Dienst von Clevershuttle ist dabei nach eigenen Angaben rund halb so teuer wie eine Taxifahrt. In Hamburg, Stuttgart und Frankfurt hat sich das Unternehmen mittlerweile aus wirtschaftlichen Gründen aber wieder zurückgezogen.

In Berlin betreiben außerdem die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihren eigenen Dienst, den Rufbus Berlkönig. Den Berlkönig nutzten nach Angaben der BVG im ersten Jahr seit seinem Start im September 2018 rund eine Million Fahrgäste.