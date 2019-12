Bei einem Unfall in Langwedel im Kreis Verden ist am Donnerstag eine 68 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine 46 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen von einer kleinen Straße auf eine größere Straße fahren. An der Einmündung übersah sie die 68-Jährige, die ihr Fahrrad über die Straße schob. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin tödlich verletzt wurde. Sie starb am Unfallort. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Unfallzeugen und ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung gegen die Autofahrerin.