Wegen der Tötung seiner Freundin muss sich ein 52-Jähriger heute (10.00 Uhr) in Oldenburg vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen Mordes angeklagt. Der Mann soll seine Partnerin am 2. Juli in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer erstochen haben. Zum Motiv heißt es, er habe nicht akzeptieren wollen, dass die 34-jährige Frau sich von ihm trennt.

Die Frau rettete sich nach dem Angriff noch in die Wohnung eines Nachbarn und starb dort an ihren Verletzungen. Der Mann verschanzte sich mit dem Messer bewaffnet noch drei Stunden lang in der eigenen Wohnung. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei überwältigte ihn schließlich und nahm ihn fest.