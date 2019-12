Ein junges Mädchen zeigt das Display eines Smartphones mit einem weinenden Emoji. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Cybermobbing und sexuelle Übergriffe unter Gleichaltrigen sind für viele Jugendliche alltäglich. «Die Formen der sexuellen Gewalt unter Jugendlichen gehen in dieselbe Richtung wie bei Erwachsenen: Beleidigungen, Diskriminierungen, Antatschen, versuchte Nötigung oder Vergewaltigung», sagt Andrea Buskotte von der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen am Donnerstag in Hannover.