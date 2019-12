Altkanzler Gerhard Schröder darf sich zu Weihnachten in Hannover auf ein koreanisches Festessen freuen, seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim will aber noch eine Weihnachtsgans im Menü unterbringen. Das Weihnachtsfest sei nicht neu für sie, „Weihnachten feiern wir auch in Korea, aber eben nicht in dieser Dimension“, sagte Schröder-Kim im Interview mit RTL.

„Heiligabend feiern wir zuhause, mit der Familie zusammen und meine Mutter kocht, sie kocht übrigens sehr gut. In Korea gibt es kein besonderes Weihnachtsessen, wie Weihnachtsgans - darauf wird mein Mann natürlich sehr scharf sein“, sagte Soyeon Schröder-Kim und deutete an, dass sie versuchen werde, für den Gatten eine Gans im Menü unterzubringen.

Ansonsten gehöre für sie zum Heiligabend auch der Kirchenbesuch dazu, erzählte Schröder-Kim, für sie als Christin sei das eine wichtige Tradition. Der Altkanzler und die Südkoreanerin hatten im Mai 2018 geheiratet. Für Schröder ist es die fünfte, für seine Frau die zweite Ehe.