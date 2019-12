Ein Pferd ist am Mittwochmorgen mit einer angespannten Kutsche ausgebüxt und hat dabei die Fahrerin auf einem Feld im Landkreis Goslar stehenlassen. Wie die Polizei mitteilte, war die 46-jährige Frau zuvor ausgestiegen, weil das junge Tier in Panik geraten war. Bevor sie das Pferd ausspannen konnte, lief die Stute mit dem Sulky, einer einachsigen Kutsche, davon. Nach einer Suche mit der Polizei wurde das Pferd in einem Waldstück bei Langelsheim entdeckt. Bei der Flucht hatte es sich leicht an den Hinterbeinen verletzt.