Im Heiligen Bezirk von Lourdes tanken die Pilger Kraft. Foto: Nadine Sieker

Lourdes. Was zieht Menschen heute noch in den französischen Wallfahrtsort Lourdes? In einer mehr als 30-stündigen Fahrt mit einem Sonderzug sind Gesunde, Kranke und Behinderte aus der Region Osnabrück und dem Emsland dorthin gereist.