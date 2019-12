Straßenverkehr in Niedersachsen nimmt deutlich zu CC-Editor öffnen

Autos fahren bei Sonnenuntergang über die A2. Foto: Sina Schuldt/dpa

Hannover . Der Verkehr auf den Fernstraßen in Niedersachsen hat in den vergangenen fünf Jahren spürbar zugenommen. Sowohl die Zahl der Personenwagen als auch der Lkw-Verkehr sind auf den meisten Verbindungen gestiegen, wie aus den Zählungen der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach hervorgeht.