Eine 36 Jahre alte Autofahrerin ist im Landkreis Celle mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Die Frau kam am späten Montagabend in der Gemeinde Winsen an der Aller auf gerader Strecke von der Straße ab und prallte mit ihrem Auto offenbar ungebremst gegen den Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 36-Jährige starb am Unfallort.

Was zu dem Unfall auf der Bundesstraße 3 kurz vor der Ortschaft Wolthausen führte, war zunächst unklar. Der Polizei liegen keine Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer vor. Die B3 blieb bis etwa 1 Uhr in Nacht komplett gesperrt.