Brandstiftung in Bardowick? Elf Leichtverletzte nach Feuer

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz durch die Innenstadt. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Bardowick . Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bardowick im Kreis Lüneburg sind in der Nacht zum Montag elf Menschen leicht verletzt worden.