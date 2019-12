Darf im oberen Kurpark von Braunlage im Harz eine Ferienanlage gebaut werden? Diese Frage ist der Hintergrund eines Verfahrens am niedersächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg (Az. 10 LC 154/18). Der Senat verhandelt am Mittwoch über das Bürgerbegehren „Rettet den oberen Kurpark“, mit dem sich drei Kläger gegen das Bauprojekt wehren. Die Stadt sieht das Bürgerbegehren als unzulässig an, weil nicht sie selbst, sondern die Braunlage Tourismus GmbH als Eigentümerin das Grundstück an einen Investor verkaufen will.

In erster Instanz hatten die Kläger Recht bekommen. Das Verwaltungsgericht Braunschweig befand, das Bürgerbegehren sei rechtmäßig, weil die Stadt Braunlage sämtliche Anteile an der Tourismus GmbH halte. Die Stadt will nun klären lassen, ob es möglich ist, dass ein Bürgerbegehren tatsächlich Einfluss auf eine Entscheidung einer kommunalen Eigengesellschaft nehmen kann.

In einem zweiten Verfahren streiten die Bürger und die Stadt um die Zulässigkeit der für das Bürgerbegehren eingereichten Unterschriftenlisten. Dabei geht es um formale Fragen (Az. 10 LC 43/19).