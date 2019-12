Nach dem Fund von zwei Toten in einem Wohnhaus in Stadtoldendorf im Kreis Holzminden ist immer noch unklar, wie die beiden ums Leben gekommen sind. Bei den Opfern handelt es sich um einen Mann und eine Frau, die beide unter 50 Jahre alt waren, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die beiden wurden bei einem Rettungseinsatz am Samstagnachmittag gefunden. Weitere Details waren von Polizei und Staatsanwaltschaft unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht zu erfahren.