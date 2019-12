Braunschweig. Bei der AfD zieht sich die Gründergeneration allmählich zurück. Der bisherige Parteichef Gauland verabschiedet sich in Braunschweig, sein Lieblingskandidat Chrupalla übernimmt. Der zweite Vorsitzende Meuthen bleibt. Die neue Führung gibt ein klares Ziel aus.

Die AfD hat ihren Bundesparteitag in Braunschweig mit weiteren Wahlen zum Parteivorstand fortgesetzt. Zu besetzen sind an diesem Sonntag allerdings nur noch weniger wichtige Positionen wie Schriftführer und Beisitzer. Am Samstag hatten die knapp 600 Delegierten den 44-jährigen Tino Chrupalla zum Nachfolger von Alexander Gauland an die Parteispitze gehievt. Zugleich bestätigten sie Jörg Meuthen (58) als Co-Vorsitzenden. Der 78-jährige Gauland hatte Chrupalla selbst als seinen Nachfolger vorgeschlagen.

Chrupalla und Meuthen wollen im Laufe des Parteitags in Reden den künftigen Kurs der Partei skizzieren. Meuthen hatte die AfD schon am Samstag dazu aufgerufen, ihre Professionalität weiter zu erhöhen und rasch regierungsfähig zu werden. „Wir müssen bereit sein. Deutschland braucht uns“, sagte er.