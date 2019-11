Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Buchholz. In einem Gewerbegebiet an der Autobahn 7 Hamburg-Hannover hat sich am Samstag ein Mann in einem Gebäude verschanzt. Am frühen Nachmittag teilte die Polizei per Twitter mit, es sei eine Person festgenommen worden.