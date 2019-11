In der Region Hannover ist am Samstag die Aktion „Bus & Bahn gratis fahr’n“ gestartet, bei der die Bürger ohne Ticket den gesamten Nahverkehr nutzen können. „Ich glaube, dass dieser Tag uns auf jeden Fall sehr wichtige Erkenntnisse bringen wird, wie wir eine echte Verkehrswende im Interesse des Klimaschutzes herbeiführen können,“ sagte Udo Iwannek, Pressesprecher des hannoverschen Verkehrsbetriebs ÜSTRA am Morgen. Der Großversuch soll dazu motivieren, auf die Nutzung des Autos zu verzichten.

Für den Aktionstag fahren die Busse und Bahnen häufiger und viel befahrene Linien werden mit zusätzlichen Wagen verstärkt. Einige Straßen werden sogar für den normalen Verkehr gesperrt. Für Autofahrer werden zusätzlich rund 2500 Park&Ride-Parkplätze in der Region eingerichtet.

Laut der Region Hannover soll die Aktion insgesamt mehr als 600 000 Euro kosten. Allein die entfallenden Einnahmen werden auf etwa 365 000 Euro geschätzt. Der Aktionstag startete um Mitternacht und endet um 5.00 Uhr am Sonntag.