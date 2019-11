Kein Feierabend für Lehrlinge: In Niedersachsen muss über ein Drittel der Auszubildenden regelmäßig Überstunden schieben. Das betrifft auch sieben Prozent der Azubis unter 18 Jahren, wie aus dem Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Niedersachsen-Bremen hervorgeht, der am Freitag in Hannover vorgestellt wurde.

Wochenarbeitszeiten von über 40 Stunden bei Minderjährigen seien „ein klarer Verstoß gegen das Berufsbildungsgesetz“, sagte Ute Neumann, die beim DGB die Jugendabteilung des Bezirks Niedersachsen-Bremen leitet. Besonders eklatant sei die Lage bei Bäckereien oder Fleischereien, wo Azubis im Schnitt sogar sieben Extrastunden pro Woche ableisten müssten. Rund die Hälfte von ihnen bekommt laut dem Bericht des DGB die Mehrarbeit nicht ausbezahlt.