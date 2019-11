Wegen der massiven Schäden durch Dürre, Stürme und Schädlinge sollen die Wälder in Niedersachsen in den kommenden Jahren mit Millionen neuen Bäumen aufgeforstet werden. Die Landesforsten sehen nach dem viel zu trockenen Jahr 2018 eine weiterhin „verschärfte“ Problemlage, wie sie am Freitag berichteten. „Wir gehen von circa 10 000 Hektar aus, die wir wiederaufforsten müssen“, erklärte Landesforsten-Chef Klaus Merker.

Vor allem die starke Vermehrung des Borkenkäfers bereitet Experten und Waldbesitzern große Sorgen. „Alle betroffenen Flächen zielgerichtet und zeitnah wiederaufzuforsten, ist die anstehende Aufgabe“, sagte Merker. „Sie wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen.“ Etwa 40 Millionen Jungbäume sollen allein im Staatswald gepflanzt werden. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) betonte bei einer Pflanzaktion im Gebiet des Forstamts Wolfenbüttel: „Die Lage hat sich dramatisch zugespitzt.“ Nicht nur Fichten, auch viele Buchen und Eichen seien inzwischen angeschlagen oder teilweise abgestorben.